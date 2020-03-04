«Ей срезали кожу»: пенсионерка сгнила заживо в больнице под Новосибирском

4 Март 2020 2020-03-04T02:56:26+03:00

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Утром 2 марта 85-летняя сибирячка Римма Коробейникова умерла в реанимации. После операции по установке сустава-импланта на шейку бедра в больнице под Новосибирском, у женщины образовались серьезные пролежни, на которых потом возникли нагноения. Врачам пришлось вскрывать их, прочищать и зашивать заново. Однако, в скором времени у пенсионерки начался некроз мягких тканей. Ее родные уверены, что причиной ухудшения самочувствия женщины стал ненадлежащий уход со стороны медиков.

— Пролежни появились, пока она лежала в больнице. Операция, насколько нам известно, прошла успешно, но вот когда ее уже выписали, дома началось нагноение в ранах. Пришлось возвращаться в больницу: там раны вскрыли, прочистили и снова зашили. Мы ее каждый день навещали в больнице, но не замечали, насколько плохо дела обстоят на самом деле. Мы знали, что медсестры обрабатывали раны марганцовкой, но они всегда сразу их перебинтовывали — выглядело это все совершенно нормально, — рассказала КП-Новосибирск жена внука Риммы Коробейниковой Елена Ващукова. — А один раз моя свекровь застала ее без повязок. Боже мой, она была просто в шоке от увиденного! Раны на спине и на ноге были буквально до кости. Мы думаем, что это марганцовка еще сожгла кожу, из-за чего начался некроз. Кроме того, когда эту отмершую кожу начали срезать, моя свекровь снова находилась рядом, успокаивая бабушку во время процедуры. Так вот, она тогда заметила, что ей даже не дали никаких обезболивающих. Врачи на это сказали, что ткани эти уже мертвые и она ничего не чувствует. Хотя она кричала от боли!

После операции по установке сустава-импланта на шейку бедра в больнице под Новосибирском, у женщины образовались серьезные пролежни, на которых потом возникли нагноения. Фото: Елена Ващукова

Потом, по словам родственников, в больнице их перестали пускать к бабушке, ссылаясь на эпидемию гриппа. За это время пенсионерка попала в реанимацию с почечной недостаточностью, однако потом ее перевели в обычную палату, а вскоре — выписали. Домой женщина попала только 26 февраля. Но пробыть там Римма Николаевна смогла не долго — 29 февраля ей снова потребовалась госпитализация.

— Помимо всех этих жутких ран, у нее была еще сильно опухшая рука. Несмотря на то, что к нам домой ходил терапевт, мы давали ей все лекарства, делали процедуры, опухоль не спадала. Мы забеспокоились и вызвали скорую помощь. Ее отвезли в больницу, там она снова попала в реанимацию — подскочило давление, врачи сказали, что из-за ситуации с почками ее нужно обязательно наблюдать. Я собиралась приехать туда днем второго марта, но утром мне позвонили и сообщили о том, что ее больше нет, — пояснила Елена.

Врачам пришлось вскрывать их, прочищать и зашивать заново. Фото: Елена Ващукова

Родственники Риммы Николаевны уверены в том, что в том, что произошло с их бабушкой, есть вина медиков. Елена уже обратилась в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в случившемся.

КП-Новосибирск тоже направили запрос в минздрав, а также связались с врачом-терапевтом Надеждой Чернышовой, чтобы взглянуть на произошедшее с медицинской точки зрения.

— Конечно, я не могу выступить в качестве эксперта для конкретно этой ситуации, поскольку я не знакома как следует с историей болезни. Тем не менее, в целом стоит отметить, что при подобных операциях, особенно среди пациентов такого возраста, всегда есть множество рисков. К примеру, если у этой женщины было заболевание почек, то оно могло также негативно сказаться на питание тканей и ускорить возникновение пролежней. Что касается методов лечения, опять же, нужно рассматривать детально каждую ситуацию. Но теоретически могу сказать, что действительно пролежни можно обрабатывать крутым раствором марганцовки, это должно помочь немного подсушить края у раны. Здесь главное делать это грамотно, в соответствии с особенностями организма пациента. По поводу удаления тканей, подверженных некрозу, опять же, можно сказать, что такие участки на теле действительно лишены какой-либо чувствительности, однако, если во время работы с ними медик заденет края открытой раны, несомненно, человеку будет больно. Но наркоз и какие-либо иные виды обезболивания в данном случае дело субъективное для каждого пациента. Для кого-то он мог бы представлять большую опасность, чем сами манипуляции врачей, если его при каждой перевязке человеку вкалывать. На первый взгляд, я никаких серьезных, бросающихся в глаза нарушений со стороны врачей не вижу. Единственное, что судя по всему, им не удалось как следует установить контакт с семьей пациентки, чтобы заранее обсудить все методы и риски лечения. Я считаю, что в случае разбора этой ситуации, непременно должна быть собрана комиссия из компетентных в подобных делах медиков, знакомых с данной историей, — пояснила Надежда Чернышова.

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