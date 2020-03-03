Осталась дома одна и пропала: в Новосибирске ищут пенсионерку в голубой куртке

3 Март 2020 2020-03-03T20:49:17+03:00

О местонахождении женщины ничего не известно с 19 февраля

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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках пропавшей в Новосибирске 65-летней Нины Григорьевны Федоровой. Женщина ушла из дома 19 февраля, пока никого из родных не было рядом. Поэтому, куда и зачем она направилась, никто не знает. Ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, волнистые черные волосы с проседью длиной до плеч, карие глаза. На момент своего исчезновения женщина была одета в черную вязаную шапку, голубую куртку, серо-розовую кофту, черные штаны и темно-синие сапоги-дутыши, — сообщается в ориентировке поискового отряда.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Нина Григорьевна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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