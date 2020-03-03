Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 4 марта

3 Март 2020 2020-03-03T20:10:46+03:00

Рассказываем, какие улицы в городе почистят от снега в ночь с 3 на 4 марта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряков, которые водят автомобили, просят не оставлять их на ночь вдоль дорог

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Новосибирск продолжают избавлять от сугробов и гололеда на тротуарах и проезжей части. Рассказываем, какие улицы в городе почистят от снега в ночь с 3 на 4 марта.

— Сегодня, 3 марта, в ночную смену снег вывезут с таких улиц, как: Дуси Ковальчук (от ул. Залесского до площади Калинина); Кошурникова (от ул. Селезнева до проспекта Дзержинского); Пролетарская (от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской); Кирова (от ул. Никитина до ул. Лобова); Учительская; Богдана Хмельницкого; Громова; Аникина; Российская; проспект Димитрова (от дома № 38 на ул. Революции до Вокзальной магистрали); Красный проспект (от ул. Гоголя до ул. Писарева, от ул. Писарева до ул. Орджоникидзе), а также с Бердского шоссе (от Матвеевки до ул. Светлой), — сообщают в мэрии Новосибирска.

Сибиряков, которые водят автомобили, просят не оставлять их на ночь вдоль дорог и на придомовой территории. Машины могут помешать работе спецтехники.

Если у вас есть какие-либо вопросы насчет уборки снега в городе, вы можете задать их, обратившись в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

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