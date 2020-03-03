2020-03-03T15:14:53+03:00
Общество

Не мог открыть дверь: сошедший с крыши снег завалил вход в дом пенсионера-инвалида

Новосибирцу пришлось звать на помощь спасателей
Алена КУЛЕШОВА
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Сошедший с крыши снег завалил дверь у дома одинокого 69-летнего мужчины-инвалида. Фото: Спасатели МАСССошедший с крыши снег завалил дверь у дома одинокого 69-летнего мужчины-инвалида. Фото: Спасатели МАСС
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Сошедший с крыши снег завалил дверь у дома одинокого 69-летнего мужчины-инвалида. Новосибирцу пришлось звать на помощь спасателей, чтобы выбраться.

— На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация о том, что в Дзержинском районе в частном доме на улице 2-я Пойменная сошедший с крыши снег завалил придомовую постройку и дверь из дома на улицу. Хозяин дома не мог выбраться самостоятельно, просил помощи, — рассказали спасатели МАСС в своей официальной группе Вконтакте.

Спасатели приехали по нужному адресу, нашли нужный дом и связались с мужчиной. Сам он во время инцидента не пострадал, но вот самостоятельно откопать дверь от снега он не мог. На то, чтобы помочь мужчине, у спасателей ушло менее часа.

Спецслужбы напоминают о том, что если вы стали очевидцами какого-либо происшествия или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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