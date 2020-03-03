2020-03-03T14:54:52+03:00
Политика

Оргкомитет регионального отделения «Единой России» готовится к внутрипартийным выборам

Старт предварительного голосования - 31 мая
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На прошлой неделе решением президиума политсовета РИК «Единая Россия» была назначена процедура предварительного голосования. Выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая. А предварительное голосование назначено на 31 мая.

- Партия «Единая Россия», как самая сильная и самая зрелая общественно-политическая сила на территории РФ и Новосибирской области, одной из первых внедрила практику предварительного голосования. Это позволяет провести более качественный отбор кандидатов для участия в выборах всех уровней и вовлечь в этот открытый процесс широкий круг населения. Наша задача - в период большой избирательной кампании сделать всю процедуру легитимной, открытой и прозрачной, - сказал Андрей Травников, секретарь НРО «Единая Россия», губернатор Новосибирской области.

Сегодня оргкомитет провел первое заседание, на котором решил ряд организационных вопросов. Были установлены место и время работы комитета, а также утвержден календарный план-график по проведению предварительного голосования. Кроме того, для кандидатов в депутаты был утвержден перечень необходимых документов.

В течение всего периода выдвижения кандидатов комитет будет проводить для них консультации, а со дня выдвижения кандидата - агитацию избирателей.

Позже оргкомитет сформирует счетные участки и комиссии с назначением председателей и секретарей. Организационный комитет будет проводить всю необходимую работу для подготовки к внутрипартийным выборам.

Население также будет получать всю необходимую информацию о дате и времени проведения дебатов и других предвыборных мероприятиях, а также списки кандидатов. Контролирует работу оргкомитета его председатель, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников.

- Сегодня на губернаторе лежит обязанность - запустить процесс перезагрузки и сборки новой системы управления регионом. И в первую очередь власть должна работать для простых людей. Все это мы видим в ежедневном режиме: от себя в первую очередь и от всех уровней представителей власти губернатор требует нового качества работы, - говорит Екатерина Болдырева, координатор регионального партийного проекта «Историческая память».

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