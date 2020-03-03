2020-03-03T13:44:22+03:00
Общество

Сфотографируй маму и получи айфон: фотоконкурс к 8 Марта запустили новосибирские единороссы

Областное отделение партии запускает фотоконкурс «Любимая мама», приуроченный к празднованию Международного женского дня
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Объявляя старт конкурса, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько отметил, что в жюри войдут известные общественники и члены партии, а победителей наградят ценными призами.

- Чтобы принять участие в конкурсе, нужно разместить на личной странице в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» фотографию своей мамы и добавить два хештега: #МилаяМама54 и #ЕР54. Совершенно не обязательно, чтобы это были профессиональные снимки. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 14 лет, а победить может любой житель Новосибирской области из любой точки нашего региона, даже самой удаленной, - рассказал Сергей Конько.

Жюри выберет работы, набравшие самое большое число лайков, и оценит их в пяти номинациях: «Мама и семья», «Мама на работе», «Мама и спорт», «Мама и весна», «Мама отдыхает». Итоги будут подведены 10 марта: победитель получит смартфон Apple iPhone 11, а победители в номинациях - Samsung Galaxy A71. Полные правила конкурса можно посмотреть в соцсетях: «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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