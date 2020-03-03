«Вышел бы позже – прилетела бы на голову»: ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца

3 Март 2020 2020-03-03T13:38:55+03:00

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Огромная глыба льда упала на машину сибиряка, когда тот остановился рядом с жилым домом на улице Народная в Калининском районе. Автомобиль получил сильные повреждения, однако водитель утверждает, что если бы лед сошел с крыши минутой раньше, он сам мог бы серьезно пострадать.

— Я вообще не планировал там парковаться и вообще надолго задерживаться. Просто приехал помочь другу — «прикурить» аккумулятор, поскольку был недалеко. И вот буквально только я вышел из машины и открыл капот, как прямо перед моим лицом упала огромная глыба льда. Крыша и капот у машины просто всмятку, но это не самое страшное: ведь на полном серьезе мог пострадать и я. И вообще, изначально, у меня в машине должна была быть дочь, но, к счастью, она в этот раз со мной не поехала, боюсь даже представить, что могло случиться, — рассказал КП-Новосибирск хозяин машины Андрей. — Конечно, многие могут сказать, что около жилых домов парковаться нельзя в том числе и из-за снега, но, опять же, это придомовая территория, там нет никаких ограждений. И там не только проезжают машины, но и ходят люди. То есть, эта глыба, в теории, вообще на кого угодно упасть.

Сибиряк сразу же после произошедшего связался с представителями управляющей компании этого дома. По его словам, на место приехали несколько человек, осмотрели машину и вынесли вердикт: глыба упала не с крыши дома, а с балкона пятого этажа и отвечать за все должен будет собственник квартиры. После этого автомобилист решил вызвать полицию.

Автомобилист обратился в полицию по поводу произошдшего. Фото: предоставлено героем публикации

— Приехал участковый, взял объяснение с меня и с представителя УК. Зафиксировал все повреждения и пообещал, что эти материалы уже будут переданы тем, кто занимается в полиции подобными делами. Связаться со мной, по его словам, должны через две недели. Я сейчас просто в ужасе от всей этой ситуации: за машину я плачу кредит в миллион рублей, купил я ее совсем недавно. Даже если мне и удастся получить какую-либо компенсацию, на ремонт уйдет очень много времени — ведь это нужно буквально переварить крышу. Что я сейчас должен делать — не представляю. Ведь автомобиль очень нужен мне для работы, — пояснил Андрей.

КП-Новосибирск обратились к юристу Константину Зиновьеву, чтобы разобраться в произошедшей ситуации и узнать, на что может претендовать сибиряк.

— В данном случае мужчине необходимо обратиться с иском к управляющей компании, поскольку, в настоящее время, еще не было официально доказано, что ущерб был причинен именно собственником. Если же компании в суде удастся доказать свою невиновность в данном происшествии, то вполне можно будет сменить ответчика в суде. Опять же, тогда потребуется установить, был ли козырек у этого балкона установлен законно. Если нет, то тогда действительно отвечать за все это придется собственнику. А если да, то, опять же, управляющей компании, — пояснил юрист.

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