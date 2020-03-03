2020-03-03T13:38:55+03:00
Общество

«Вышел бы позже – прилетела бы на голову»: ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца

Мужчина утверждает, что сам он остался цел по чистой случайности
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Огромная глыба льда упала на машину сибиряка, когда тот остановился рядом с жилым домом на улице Народная в Калининском районе. Фото: предоставлено героем публикацииОгромная глыба льда упала на машину сибиряка, когда тот остановился рядом с жилым домом на улице Народная в Калининском районе. Фото: предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

Огромная глыба льда упала на машину сибиряка, когда тот остановился рядом с жилым домом на улице Народная в Калининском районе. Автомобиль получил сильные повреждения, однако водитель утверждает, что если бы лед сошел с крыши минутой раньше, он сам мог бы серьезно пострадать.

— Я вообще не планировал там парковаться и вообще надолго задерживаться. Просто приехал помочь другу — «прикурить» аккумулятор, поскольку был недалеко. И вот буквально только я вышел из машины и открыл капот, как прямо перед моим лицом упала огромная глыба льда. Крыша и капот у машины просто всмятку, но это не самое страшное: ведь на полном серьезе мог пострадать и я. И вообще, изначально, у меня в машине должна была быть дочь, но, к счастью, она в этот раз со мной не поехала, боюсь даже представить, что могло случиться, — рассказал КП-Новосибирск хозяин машины Андрей. — Конечно, многие могут сказать, что около жилых домов парковаться нельзя в том числе и из-за снега, но, опять же, это придомовая территория, там нет никаких ограждений. И там не только проезжают машины, но и ходят люди. То есть, эта глыба, в теории, вообще на кого угодно упасть.

Сибиряк сразу же после произошедшего связался с представителями управляющей компании этого дома. По его словам, на место приехали несколько человек, осмотрели машину и вынесли вердикт: глыба упала не с крыши дома, а с балкона пятого этажа и отвечать за все должен будет собственник квартиры. После этого автомобилист решил вызвать полицию.

Автомобилист обратился в полицию по поводу произошдшего. Фото: предоставлено героем публикации

Автомобилист обратился в полицию по поводу произошдшего. Фото: предоставлено героем публикации

— Приехал участковый, взял объяснение с меня и с представителя УК. Зафиксировал все повреждения и пообещал, что эти материалы уже будут переданы тем, кто занимается в полиции подобными делами. Связаться со мной, по его словам, должны через две недели. Я сейчас просто в ужасе от всей этой ситуации: за машину я плачу кредит в миллион рублей, купил я ее совсем недавно. Даже если мне и удастся получить какую-либо компенсацию, на ремонт уйдет очень много времени — ведь это нужно буквально переварить крышу. Что я сейчас должен делать — не представляю. Ведь автомобиль очень нужен мне для работы, — пояснил Андрей.

КП-Новосибирск обратились к юристу Константину Зиновьеву, чтобы разобраться в произошедшей ситуации и узнать, на что может претендовать сибиряк.

— В данном случае мужчине необходимо обратиться с иском к управляющей компании, поскольку, в настоящее время, еще не было официально доказано, что ущерб был причинен именно собственником. Если же компании в суде удастся доказать свою невиновность в данном происшествии, то вполне можно будет сменить ответчика в суде. Опять же, тогда потребуется установить, был ли козырек у этого балкона установлен законно. Если нет, то тогда действительно отвечать за все это придется собственнику. А если да, то, опять же, управляющей компании, — пояснил юрист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оргкомитет регионального отделения «Единой России» готовится к внутрипартийным выборам
Сфотографируй маму и получи айфон: фотоконкурс к 8 Марта запустили новосибирские единороссы
«Вышел бы позже – прилетела бы на голову»: ледяная глыба, упавшая с крыши, разбила машину новосибирца
«Угрожал ножом»: новосибирец взял в заложники в магазине собственную жену
Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми
«Размером со спичечную головку»: в новосибирском дельфинарии родились ушастые медузы
«Унесли 5,5 миллионов»: иркутские воры обчистили коттедж и фирму в Новосибирской области
Сотрудники ЭПМ-НовЭЗ - в числе лучших
«Детей страшно водить»: жители Барабинска жалуются на бродячих собак у детсада
Стали известны подробности аварии под Новосибирском, где столкнулись тягач и иномарка
«Вскочила шишка, оказалось – это рак»: девочка из многодетной семьи может умереть без дорогого лекарства
«Не может летать»: новосибирцы спасают свиристель с травмированным крылом
Ищут очевидцев: на ОбьГЭСе автомобиль сбил 8-летнюю девочку
В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с рухнувшей на школьника рамой
«Это отвратительно»: новосибирцу продали тушенку с перерубленными костями
«Кормили один раз за зиму»: голодающему псу волонтеры ищут новых хозяев
«Первой любви не случилось»: в Новосибирске выбрали самых красивых школьников
Стало известно, что делал планер посреди заснеженного поля в Бердске
«Им нечего есть, поэтому выходят к людям»: жители Ордынского встречают ночью косуль
Гол в последнюю минуту: хоккейная «Сибирь» одолела екатеринбургского «Автомобилиста» в плей-офф
«Вы дали мне траванутую собаку!»: парень выкинул из машины пса, которого взял из приюта
Чудом остался жив: на видео попал момент, как школьник чуть не угодил под машину
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 2 марта
В мэрии сибирякам посоветовали начать шить маски из марли, чтобы защититься от коронавируса
«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске козырек подъезда обрушился из-за сошедшего с крыши снега
Под Новосибирском столкнулись тягач и иномарка: погиб пассажир
«Приехали полиция и скорая»: новосибирцев экстренно эвакуировали из супермаркета