«Унесли 5,5 миллионов»: иркутские воры обчистили коттедж и фирму в Новосибирской области

3 Март 2020 2020-03-03T09:58:12+03:00

Кроме этого, они украли еще 50 тысяч долларов и ювелирные украшения

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Иркутские и новосибирские полицейские во время совместной операции поймали двух жуликов из Иркутска. Их подозревают в краже сейфов с деньгами.

Первую кражу воры совершили еще в октябре 2018 года в поселке Кудряшовский. Из коттеджа они вынесли сейф, в котором лежали 2,5 миллиона рублей, 50 тысяч долларов США и ювелирные изделия. Затем они обокрали и офис на улице Дунаевского в Новосибирске в апреле 2019 года. Тогда преступники вскрыли пластиковое окно и унесли из офиса сейф с 3 миллионами рублей.

По обоим фактам полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Преступники досконально продумывали кражи и скрывались от полиции. Фото: ГУ МВД по НСО

— Полицейские выяснили, что оба преступления имеют общий почерк. В коттедже и офисе не было систем охраны и видеонаблюдения, в обоих случаях преступники проникали в помещения через окна. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых — двоих жителей Иркутска в возрасте 29 и 30 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Жуликов задержали в Иркутске: сейчас они находятся под стражей. Полицейские ищут украденное и проверяют, причастны ли воры к другим преступлениям.

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