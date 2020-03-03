2020-03-03T09:18:10+03:00
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Сотрудники ЭПМ-НовЭЗ - в числе лучших

ЭПМ-НовЭЗ принял участие в конкурсе профессионального мастерства молодых рабочих Искитимского района
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Это традиционный ежегодный конкурс, на котором трудовые коллективы ведущих промышленных предприятий района подтверждают свой высокий профессиональный уровень.

Первый этап конкурса включал соревнования сварщиков, на котором ЭПМ-НовЭЗ представлял сотрудник управления главного механика Александр Юхлин. Он соревновался с шестью коллегами и показал качественную профессиональную подготовку, высоко отмеченную экспертным жюри. Конкурсанты соревновались в качестве исполнения шести вариантов сварных соединений, в том числе таких сложных примеров сварки, как угловой шов в вертикальном положении и торцевое соединение, за которые жюри присуждало максимальные 15 баллов.

- Все элементы я многократно отрабатывал на практике, поэтому со всеми компонентами конкурсного задания справился уверенно, - рассказал Александр Юхлин. - Качеством работы доволен, но всегда есть к чему стремиться и у кого поучиться. В подобном конкурсе участвую не впервые, но был рад посмотреть на работу коллег и обменяться опытом.

Следующим этапом конкурса профессионального мастерства станут соревнования электромонтеров по системе WorldSkills. В апреле на ЭПМ-НовЭЗ пройдет заводской конкурс профессионального мастерства, который выявит лучших сотрудников в шести компетенциях: электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-ремонтник, водитель погрузчика, машинист крана и стропальщик. Победители заводского конкурса будут представлять ЭПМ-НовЭЗ в финале общекорпоративного чемпионата рабочих профессий Группы ЭПМ, местом проведения которого в этом году выбран Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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