2020-03-03T08:47:15+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии под Новосибирском, где столкнулись тягач и иномарка

Погиб пассажир, а водитель доставлен в больницу с травмами
Надежда РЫЖКИНА
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Пострадал водитель легковушки, пассажир — погиб. Фото: ГУ МВД по НСО.Пострадал водитель легковушки, пассажир — погиб. Фото: ГУ МВД по НСО.
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Стали известны подробности аварии, которая произошла в понедельник, 2 марта, в городе Обь. Напомним, грузовик столкнулся с иномаркой «Ниссан Икстрайл». В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о страшном ДТП:

— Около 20:30 водитель автомобиля «Ниссан Икстрайл» выезжал с прилегающей территории со стороны дома № 20 по проспекту Мозжерина в направлении трассы Р-254 «Иртыш». Он столкнулся с грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом, который следовал со стороны Новосибирска в направлении рабочего поселка Коченево, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте погиб 47-летний пассажир «Ниссана». Водитель этого же автомобиля был госпитализирован с различными травмами. Его стаж вождения составлял меньше года. В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что водителю — 35 лет. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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