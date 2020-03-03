Стали известны подробности аварии под Новосибирском, где столкнулись тягач и иномарка
Стали известны подробности аварии, которая произошла в понедельник, 2 марта, в городе Обь. Напомним, грузовик столкнулся с иномаркой «Ниссан Икстрайл». В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о страшном ДТП:
— Около 20:30 водитель автомобиля «Ниссан Икстрайл» выезжал с прилегающей территории со стороны дома № 20 по проспекту Мозжерина в направлении трассы Р-254 «Иртыш». Он столкнулся с грузовым автомобилем «МАН» с полуприцепом, который следовал со стороны Новосибирска в направлении рабочего поселка Коченево, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте погиб 47-летний пассажир «Ниссана». Водитель этого же автомобиля был госпитализирован с различными травмами. Его стаж вождения составлял меньше года. В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уточнили, что водителю — 35 лет. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства аварии.
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