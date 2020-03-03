2020-03-03T08:36:50+03:00
Общество

«Вскочила шишка, оказалось – это рак»: девочка из многодетной семьи может умереть без дорогого лекарства

Цена жизни ребенка - 498 тысяч рублей
Анна ПАШАГИНА
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Диане срочно требуется дорогостоящее лекарство. Фото: благотворительный фонд «Защити жизнь» .Диане срочно требуется дорогостоящее лекарство. Фото: благотворительный фонд «Защити жизнь» .
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В Новосибирской области спасают жизнь школьницы из Колывани - Дианы Москаленко. Девочке требуется дорогостоящее лекарство, которое спасет ей жизнь. Проблемы у Дианы начались в прошлом году.

— В октябре прошлого года Диана с утра как обычно пошла в школу. На уроках у нее сильно разболелась шея из-за неожиданно появившейся шишки. Школьный врачи и учителя сразу отправили девочку в больницу, — рассказали в благотворительном фонде «Защити жизнь».

Из райцентра школьницу направили в Новосибирск, где врачи поставили страшный диагноз - веретеноклеточная пигментная меланома с метастазами в лимфатические узлы шеи и легкие. Диане назначили единственное лекарство, которое ей может помочь — «Ипилимумаб».

— Больница закупила только один флакон этого препарата. Для первого введения необходимо еще четыре. Стоимость оставшихся трех флаконов — 498 900 рублей. Для многодетной семьи Москаленко, проживающей в Новосибирской области, найти средства на лечение дочери будет невозможно, — отметили в благотворительном фонде.

Дома Диану ждут не только мама и папа, но и два младших братика с двумя сестренками. Больше всего по девочке скучает младшая Милана. Если вы хотите помочь Диане поскорее вернуться домой, переходите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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