«Не может летать»: новосибирцы спасают свиристель с травмированным крылом

3 Март 2020 2020-03-03T07:30:28+03:00

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У Центра реабилитации диких животных – пополнение: к ним поступил самец свиристели, которого обнаружили в Бердске.

- Свиристель - одна из самых часто встречающихся зимующих у нас птиц, их много попадает за сезон, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

У найденной в Бердске птицы травмировано крыло, так что летать подопечный не может.

- Но самец ведет себя активно: ест ягоды, насекомых, - продолжает Алиса.

Как пояснили КП-Новосибирск в самом центре, помощь на содержание свиристели в данный момент не требуется: всего необходимого для питомца хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU