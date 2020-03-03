«Не может летать»: новосибирцы спасают свиристель с травмированным крылом
У Центра реабилитации диких животных – пополнение: к ним поступил самец свиристели, которого обнаружили в Бердске.
- Свиристель - одна из самых часто встречающихся зимующих у нас птиц, их много попадает за сезон, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.
У найденной в Бердске птицы травмировано крыло, так что летать подопечный не может.
- Но самец ведет себя активно: ест ягоды, насекомых, - продолжает Алиса.
Как пояснили КП-Новосибирск в самом центре, помощь на содержание свиристели в данный момент не требуется: всего необходимого для питомца хватает.
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ИСТОЧНИК KP.RU