Ищут очевидцев: на ОбьГЭСе автомобиль сбил 8-летнюю девочку

3 Март 2020 2020-03-03T07:02:36+03:00

Школьница попала в больницу с ушибом стопы

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В Новосибирске в понедельник, 2 марта, в Советском районе на 8-летнюю школьницу наехал автомобиль и скрылся. Все произошло около 12 часов дня у дома № 5 по улице 40 лет Комсомола.

— Проезжая с улицы Энгельса в сторону улицы Молодости, водитель сбил девочку, которая шла во встречном направлении. После аварии водитель скрылся, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Врачи диагностировали у школьницы ушиб правой стопы. В ведомстве уточнили, что девочку отпустили из больницы, она проходит лечение дома.

Сейчас полицейские объявили водителя в розыск. Очевидцев происшествия просят обратиться по телефонам (383) 232-23-51 или 02.

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