«Это отвратительно»: новосибирцу продали тушенку с перерубленными костями

3 Март 2020 2020-03-03T06:56:12+03:00

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Новосибирцу Александру, который купил тушенку в одной из крупных торговых сетей, не повезло: когда он вскрыл банку, его ждал неприятный сюрприз.

- Просто травят народ, - возмутился парень. - Есть невозможно, множество перерубленных мелких и крупных костей, вместо мяса - какие-то отходы! Отвратительно!

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают пост парня:

- Тоже на днях по акции взяла тушенку: вместо обещанного мяса в банке жир, желе и кусочек сои.

- Вы что за такую цену хотели? – пишут комментаторы.

А юрист Инесса Рябинина советует покупателям в подобной ситуации действовать следующим образом:

- Прежде всего, изучаем этикетку и смотрим: по ГОСТу изготовлена тушенка или по технологическим требованиям предприятия. Если по ГОСТу – все просто: в Интернете четко прописано, что и в каком количестве там должно быть. И еслит технология нарушена – пишем претензию в магазин и самому производителю. Если ответ покупателя не устраивает, то он имеет право обращаться в суд и требовать компенсации не только своих затрат, но и морального вреда, - объясняет Инесса Юрьевна. - А если по технологическим требованиям самого предприятия, то сначала нужно посмотреть, что там за требования: обычно их можно найти на сайте фирмы. И если что-то нарушено – порядок действия с претензией такой же.

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