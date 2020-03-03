2020-03-03T06:34:32+03:00
Происшествия

В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с рухнувшей на школьника рамой

В Ведомстве заверили, что до 15 июня учебное заведение приведут в порядок
Надежда РЫЖКИНА
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В мэрии объяснили, что деревянные окна износились. Фото: «Инцидент Новосибирск»В мэрии объяснили, что деревянные окна износились. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В мэрии Новосибирска ответили, что собираются сделать с рамой, которая выпала из окна во время урока в школе №109. Вот как прокомментировали ситуацию корреспондентам КП-Новосибирск в департаменте образования:

— При падении рамы учащиеся и учителя не пострадали. На 2 марта деревянная оконная рама восстановлена. В кабинете проводятся уроки в штатном режиме, - заявили КП-Новосибирск в ведомстве.

Также уточнили, что сейчас в школах, подконтрольных департаменту, идет замена старых деревянных окон на пластиковые. Часть окон в школе №109 заменили в 2019 году и планируют продолжать работы:

— В 2020 году школа также поставлена в план на замену старых деревянных оконных блоков на оконные блоки из профиля ПВХ на сумму 500 тысяч рублей. 24 января был заключен контракт с подрядчиком. Срок выполнения работ до 15 июня.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что в школе №109 во время урока географии упала оконная рама и задела ученика, он отделался ссадинами и порезами. Директор Екатерина Иванова отрицала, что школьник пострадал.

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О ЧП сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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