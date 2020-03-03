«Кормили один раз за зиму»: голодающему псу волонтеры ищут новых хозяев

3 Март 2020 2020-03-03T05:54:43+03:00

От недоедания пес похудел, у него начали выпирать ребра. Фото: «Приют Академгородка»

Сейчас он переехал в приют Академгородка

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Добровольцы приюта «Право животных на жизнь» в Академгородке ищут новых хозяев псу по кличке Тайсон, которому почти не давали еды прежние владельцы. О голодающей собаке узнала волонтер Дарья Резанова.

— Тайсон жил у соседей моих родственников. Ему примерно три-четыре года. Хозяйка не кормила его и детям не разрешала подкармливать. Пес жил в загоне, который замело снегом, там просто сугроб. Кормили только, когда выпускали погулять, первый раз за зиму это было.

Пса забрали в приют, где он сможет поправиться. Фото: «Приют Академгородка»

Сейчас истощенное животное нашло себе временное убежище: в конце февраля Тайсона разрешили забрать в приют, где его смогут откормить и привести в порядок. По мнению Дарьи, вряд ли бывшие хозяева держали пса впроголодь со зла.

— Неосознанно завести собаку может каждый. Думаю, у них не было средств на его содержание.

Если вам приглянулся Тайсон, можете позвонить руководительнице приюта Галине Клебче по номеру 8-913-959-23-33, или связаться с Дарьей по телефону 8-923-142-89-19.

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