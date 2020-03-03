«Кормили один раз за зиму»: голодающему псу волонтеры ищут новых хозяев
Добровольцы приюта «Право животных на жизнь» в Академгородке ищут новых хозяев псу по кличке Тайсон, которому почти не давали еды прежние владельцы. О голодающей собаке узнала волонтер Дарья Резанова.
— Тайсон жил у соседей моих родственников. Ему примерно три-четыре года. Хозяйка не кормила его и детям не разрешала подкармливать. Пес жил в загоне, который замело снегом, там просто сугроб. Кормили только, когда выпускали погулять, первый раз за зиму это было.
Пса забрали в приют, где он сможет поправиться. Фото: «Приют Академгородка»
Сейчас истощенное животное нашло себе временное убежище: в конце февраля Тайсона разрешили забрать в приют, где его смогут откормить и привести в порядок. По мнению Дарьи, вряд ли бывшие хозяева держали пса впроголодь со зла.
— Неосознанно завести собаку может каждый. Думаю, у них не было средств на его содержание.
Если вам приглянулся Тайсон, можете позвонить руководительнице приюта Галине Клебче по номеру 8-913-959-23-33, или связаться с Дарьей по телефону 8-923-142-89-19.
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