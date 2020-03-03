Стало известно, что делал планер посреди заснеженного поля в Бердске

3 Март 2020 2020-03-03T05:14:10+03:00

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В группе «ЧП Новосибирск» появилась фотография планера. Он лежал в снегу недалеко от домов частного сектора в Бердске на улице Ключевой. Очевидец сообщил, что запечатлел падение самолета. Никаких подробностей о якобы случившемся ЧП указано не было.

Сообщением в социальных сетях заинтересовалась новосибирская транспортная прокуратура, там проверили информацию. КП-Новосибирск рассказали, что планер на самом деле не падал, а наоборот, готовился взлететь.

— Первого марта сфотографировали планер перед тем, как его подняли в воздух. Это посадочная площадка аэродрома «Бердск-Центральный», — пояснила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Оксана Горбунова также уточнила, что за планером надзирает военная прокуратура, но в этом случае нарушений не выявлено и нет никаких оснований для прокурорского вмешательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU