«Им нечего есть, поэтому выходят к людям»: жители Ордынского встречают ночью косуль

3 Март 2020 2020-03-03T04:32:51+03:00

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В Новосибирской области житель поселка Ордынское ночью увидел на улице животное - косулю. Мужчина достал из кармана телефон и снял нежданного гостя на камеру. Вскоре видео появилось в местных группах с подписью «Туристы в Ордынке разные бывают». Как вскоре сообщили многие жители поселка, такие гости в этих местах не редкость. Кто-то даже узнал животное, заявив, что ранее видел эту же косулю в другой части поселка.

— Мы тоже видели эту козочку, она поскользнулась, бедолага, упала, подскочила и побежала не известно куда, — тут же жители села просят власти почистить дороги хотя бы ради животных. — Не мудрено упасть — дороги нет. Ленинградская, Космонавтов — ужас колея! Пожалуйста, пусть грейдер пройдет там, уже очень опасно.

Другие жители Ордынского предполагают, что косули вышли в поселок из-за больших снегопадов:

— В лесу высокие сугробы, животные не могут добыть пищу самостоятельно из-под снега, поэтому и вышли ближе к людям.

В Ордынском ночью гуляет косуля.

ИСТОЧНИК KP.RU