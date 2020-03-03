2020-03-03T04:06:04+03:00
Общество

Гол в последнюю минуту: хоккейная «Сибирь» одолела екатеринбургского «Автомобилиста» в плей-офф

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу новосибирской команды
Надежда РЫЖКИНА
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Это первая победа новосибирских хоккеистов в 1/4 финала. Фото: hc_sibirЭто первая победа новосибирских хоккеистов в 1/4 финала. Фото: hc_sibir
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Игра за Кубок Гагарина началась с победы ХК «Сибирь». Вечером в понедельник, 2 марта, прошел выездной матч в Екатеринбурге, в котором наша команда сразилась с уральским «Автомобилистом». В первом туре плей-офф новосибирские хоккеисты вырвали победу со счетом 2:0.

Первую шайбу «Сибирь» забила через 17 минут после начала матча — отличился нападающий Юусо Пуустинен. Дальше игра шла напряженно, обе команды хорошо защищали свои ворота. В третьем периоде в ворота «Сибири» тоже прилетела шайба — но забита она была не по правилам, и ее не засчитали.

Екатеринбургской команде пришлось снять вратаря. И тогда нападающий «Сибири» Евгений Чесалин забил шайбу в пустые ворота соперников — на последней минуте. Отыграться «Автомобилисту» уже не хватило времени.

Новосибирские болельщики ликовали от зрелищной и напряженной игры. Особенно публику порадовал гол Чесалина и вратарь «Сибири» Харри Сятери, который не пропускал шайбы екатеринбургской команды.

hc_sibirhc_sibir
Все шайбы Сибири в ворота Автомобилиста
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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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