2020-03-03T03:24:55+03:00
Дом. Семья

«Вы дали мне траванутую собаку!»: парень выкинул из машины пса, которого взял из приюта

Пса просто укачало в машине, но новому хозяину это не понравилось
Екатерина КОМЯКОВА
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Новый хозяин избавился от собаки, не довезя ее до дома. Ее стошнило в машине. Фото: vk.com/kets_nskНовый хозяин избавился от собаки, не довезя ее до дома. Ее стошнило в машине. Фото: vk.com/kets_nsk
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В приюте «Кошкикно лукошко» недавно сообщили радостную новость — один из питомцев, подросший щенок по кличке Серега, обрел хозяина. За ним из района области приехал молодой человек, вместе с ним жена. Пара мило побеседовала с руководством приюта, взяла пса с собой, а дальше случилось непредвиденное. В тот же день ближе к ночи в социальных сетях появилось объявление о потерянной собака. Жители города сфотографировали дворняжку с ошейником и выложили пост в группу о «потеряшках». На снимках тот самый, казалось осчастливленный, Серега.

— Одна из волонтеров забрала Серегу и привезла в приют. Мы пытались связаться с парнем, который его забрал. Но он сначала трубку не брал, потом внес меня в черный список, — рассказывает Алена Святова, руководитель приюта. — Потом все-таки наши девочки до него дозвонились.

Что же ответил на претензии молодой человек?

— Девушка, вы оскорбления не кидайте, как в Новосибирске буду, верну обязательно (документы, ветпаспорт собаки — прим.ред). Потому что вы мне дали траванутую собаку! Ее два раза стошнило за каких-то тридцать минут! Либо вы ее покормили, либо она просто отравленная, а мне эти дела -какие приколы? Я уже понял на выходе из города. Надо было сразу предупреждать о неполадках у вас. Я же ни позвонил вам, ни сказал, ни написал: «Курица, ты зачем мне такую собаку пихнула?».

При этом руководитель приюта, говорит, что перед тем как отдать Серегу, с молодой парой провели беседу, объяснили, что это щенок, за ним нужен уход, его надо будет воспитывать.

— Мы ему рассказали, что у щенка-подростка сложная судьба. Его сбили или ударили — у него был неправильно сросшийся перелом. Привязали на поводок возле нашего приюта. Этот парень говорил, что у собаки сейчас возраст такой «пластилиновый», когда из него можно лепить, дрессировать. В претензиях он своих еще говорил, что у него жена беременная, и то что собаку вырвало, ему неприятно. А ребенок родится, там тоже не одни цветочки — он и ребенка выкинет или нам в приют сдаст? — возмущаются волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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