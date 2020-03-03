2020-03-03T03:09:39+03:00
Общество

В Калининском районе школьник едва не угодил под машину — это попало на видео

Водитель не затормозил на переходе, а просто объехал ребенка
Надежда РЫЖКИНА
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Машина вылетела внезапно перед школьником — мальчик успел остановиться. Фото: стоп-кадрМашина вылетела внезапно перед школьником — мальчик успел остановиться. Фото: стоп-кадр
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На улице Богдана Хмельницкого через дорогу по пешеходному переходу шел мальчик с рюкзаком. В какой-то момент он решил перебежать через трамвайные пути, но тут подкралась опасность. В это время по путям несся автомобиль Toyota Mark II. Он даже не сбросил скорости перед переходом, а просто объехал ребенка. Мальчик успел вовремя затормозить, пока его не сбили.

Этот инцидент попал на видеорегистратор очевидца и появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Подписчики группы тут же осудили спешащего ездока.

— Мне одному показалось, что мальчик переходил дорогу, не нарушая ПДД, а «гонщик» их нарушил?

— Знак пешеходного перехода, отличная видимость, ребенок на горизонте. Сидящий за рулем Mark II позорит: куда смотрел, о чем думал, когда на педальку жал? Это неправильно.

— Хоть так. Но когда-нибудь приедет. Привычка носиться по городу, не сбрасывая даже перед переходом, ни к чему хорошему не приведет, — написали они в комментариях.

Седан чуть не сбил школьника.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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