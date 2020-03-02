Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 2 марта

2 Март 2020 2020-03-02T23:42:22+03:00

Несмотря на то, согласно календарю уже пришла весна, в Новосибирске все еще достаточно сугробов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцев, имеющих машины, просят не оставлять их на ночь на дорогах или на придомовых территориях

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Несмотря на то, что согласно календарю уже наступила весна, в Новосибирске все еще достаточно сугробов. Тем не менее, мэрия не перестает регулярно очищать город от снега: рассказываем, на каких улицах станет чище в ночь с 2 на 3 марта.

— Сегодня, 2 марта, в ночную смену снег вывезут с таких улиц, как: Сегодня, 2 марта, в дневную смену снег вывозят с улиц Ипподромская (от ул. Военной до подъема на ул. Фрунзе, по четной стороне со спуска ул. Фрунзе), Челюскинцев, Кубановская (от развязки на Димитровский мост до Туннельного спуска), Дуси Ковальчук (от ДК им. Кирова до ул. Нарымской), Гоголя (от ул. Красина до проспекта Дзержинского), Забалуева, Немировича-Данченко, Палласа, Демакова, Российская, Барьерная, Учительская, Народная, Тюленина, Свечникова, Первомайская (от ул. Чапаева до ул. Марии Ульяновой), а также с Октябрьской магистрали от (ул. Каменской до ул. Сакко и Ванцетти), — сообщили в мэрии города.

Новосибирцев, имеющих машины, просят не оставлять их на ночь на дорогах или на придомовых территориях, чтобы не мешать уборке снега и работе спецтехники.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касаемо уборки снега с дорог и тротуаров Новосибирска, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

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