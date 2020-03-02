В мэрии сибирякам посоветовали начать шить маски из марли, чтобы защититься от коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T23:17:22+03:00

В мэрии новосибирцам посоветовали начать самостоятельно шить медицинские маски из марли, чтобы защититься от гриппа и коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В мэрии новосибирцам посоветовали начать самостоятельно шить медицинские маски из марли, чтобы защититься от гриппа и коронавируса. В департаменте по социальной политики уверены, что такие маски во многом превосходят свой аптечный аналог.

— В Новосибирской области отмечается превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для тех, кто в силу обстоятельств своей работы, общается с большим количеством людей введен масочный режим. Однако кроме масок заводского производства с таким же успехом можно использовать маску, сшитую своими руками, — утверждают в мэрии.

Преимущества такого «хендмейда» описываются весьма понятно: если аптечную маску можно использовать не более двух часов и нельзя использовать повторно, то повязку из марли носить можно на час дольше, кроме того, постирав, ее можно надеть еще раз.

Роспотребнадзор даже составил специальную памятку о том, как самостоятельно сшить такую повязку из ваты и марли или из бинта. Найти ее сибиряки могут на сайте мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU