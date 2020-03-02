2020-03-02T21:40:45+03:00
Общество

«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске козырек подъезда обрушился из-за сошедшего с крыши снега

Об этом сообщают сибиряки в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске скопившийся снег оторвал козырек подъезда — об этом сообщают сибиряки в соцсетях. Фото: "Инцидент Новосибирск"В Новосибирске скопившийся снег оторвал козырек подъезда — об этом сообщают сибиряки в соцсетях. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В Новосибирске сошедший с крыши снег оторвал козырек подъезда — об этом сообщают сибиряки в соцсетях. Из-за произошедшего инцидента какое-то время люди не могли попасть домой или выйти из него.

— В доме на улице Римского-Корсакова сошедший с крыши снег оторвал козырек из металлического профлиста у подъезда. Войти или выйти из дома было нельзя, — передает слова очевидцев паблик «Инцидент Новосибирск». — Хорошо, что никто из-за этого не пострадал. Приезжали спасатели и полицейские. Установили этот козырек у нас, кстати, в прошлом году.

Из-за произошедшего инцидента какое-то время люди не могли попасть домой или выйти из него. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Из-за произошедшего инцидента какое-то время люди не могли попасть домой или выйти из него. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.

В то же время сибиряки активно обсуждают произошедшее в соцсетях. В комментариях под постом некоторые отмечают, что если бы в этот момент рядом были люди — ситуация могла бы закончиться куда печальнее:

— Хорошо, что никого не прибило.

— В подобных домах это часто бывает.

— А ведь мог кому-то на голову упасть, — пишут люди.

В Новосибирске козырек подъезда обрушился из-за сошедшего с крыши снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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