2020-03-02T19:39:36+03:00
Происшествия

Под Новосибирском столкнулись тягач и иномарка: погиб пассажир

На месте работали сотрудники ГИБДД и полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском произошла авария: на Омском тракте грузовик столкнулся с иномаркой. Фото: "АСТ-54"Под Новосибирском произошла авария: на Омском тракте грузовик столкнулся с иномаркой. Фото: "АСТ-54"
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Под Новосибирском произошла авария: на Омском тракте тягач столкнулся с иномаркой. По предварительной информации погиб один человек.

— По предварительной информации, ДТП произошло в тот момент, когда тягач «MAN» выезжал на федеральную трассу. Водитель иномарки не пропустил его и машины столкнулись. В аварии погиб один человек: предположительно — пассажир иномарки. В настоящее время все данные еще уточняются, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации погиб один человек. Фото: "АСТ-54"

По предварительной информации погиб один человек. Фото: "АСТ-54"

На месте происшествия работали сотрудники полиции и ГИБДД. Все причины и обстоятельства случившегося будут установлены позже.

В сети также появились снимки с места аварии. На кадрах видно, что легковой автомобиль в результате сильного удара получил серьезные повреждения: у него смяло крышу, вдавило левый борт и переднюю часть.

Под Новосибирском столкнулись тягач и иномарка: погиб пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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