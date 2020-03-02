«Страшно по улице ходить»: в Новосибирске с крыши дома вместе со снегом отвалилась штукатурка

2 Март 2020 2020-03-02T16:43:20+03:00

В Новосибирске в Ленинском районе с крыши многоэтажки вместе со снегом отвалился кусок штукатурки. Фото: "АСТ-54"

Сибиряки опасаются, что с покатой крыши штукатурка может рухнуть на людей

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В Новосибирске в Ленинском районе с крыши многоэтажки вместе со снегом отвалился кусок штукатурки. Сибиряки опасаются, что с покатой крыши он может рухнуть на людей. Инцидент произошел у дома №1 на улице Геодезическая.

— Будьте осторожны, кровля тут в аварийном состоянии. В управляющую компанию должны были уже сообщить, но перестраховаться и не ходить там, — сообщил новосибирей в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

Сибиряки опасаются, что он может рухнуть на людей. Инцидент произошел у дома №1 на улице Геодезическая.Фото: "АСТ-54"

Корреспонденты КП-Новосибирск пытались связаться с управляющей компанией, которая обслуживает это здание, однако получить оперативный комментарий не удалось.

Тем не менее, в социальных сетях сибиряки активно отмечают, что такие ситуации встречаются в нашем городе все чаще:

— Уже и дома разваливаются.

— Жильцам нужно срочно обращаться в ГЖИ.

— Видимо, там долго не убирал снег, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU