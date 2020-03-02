«Страшно по улице ходить»: в Новосибирске с крыши дома вместе со снегом отвалилась штукатурка
В Новосибирске в Ленинском районе с крыши многоэтажки вместе со снегом отвалился кусок штукатурки. Сибиряки опасаются, что с покатой крыши он может рухнуть на людей. Инцидент произошел у дома №1 на улице Геодезическая.
— Будьте осторожны, кровля тут в аварийном состоянии. В управляющую компанию должны были уже сообщить, но перестраховаться и не ходить там, — сообщил новосибирей в паблике «АСТ-54» Вконтакте.
Сибиряки опасаются, что он может рухнуть на людей. Инцидент произошел у дома №1 на улице Геодезическая.Фото: "АСТ-54"
Корреспонденты КП-Новосибирск пытались связаться с управляющей компанией, которая обслуживает это здание, однако получить оперативный комментарий не удалось.
Тем не менее, в социальных сетях сибиряки активно отмечают, что такие ситуации встречаются в нашем городе все чаще:
— Уже и дома разваливаются.
— Жильцам нужно срочно обращаться в ГЖИ.
— Видимо, там долго не убирал снег, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU