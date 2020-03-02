Жених Ольги Бузовой пообещал спеть про самый дешевый район Новосибирска, в котором родился

2 Март 2020 2020-03-02T16:50:39+03:00

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Известный блогер из Новосибирска Давид Манукян пообещал прославить свой родной город на всю страну. Особая популярность, по словам блогера, достанется Затулинке — району, в котором он вырос.

— Еще одна бомба в альбом про мой район Затулинка, — написал Dava в своей истории в инстаграме, снятой на фоне студии звукозаписи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже рассказывали о жизни жениха Ольги Бузовой в Новосибирске. Звезда инстаграма родился в 1993 году и действительно проживал на Затулинском жилмассиве. Этот район располагается далеко от центра города. Свое название он получил благодаря единственной расположенной в том районе реке — Тулки. Кстати говоря, в 80-е годы за этой местностью закрепилась криминальная слава и у некоторых сибиряков Затулинка до сих пор ассоциируется с чем-то подобным. Кроме того, Затулинка также считается районом, где можно приобрести одни из самых дешевых квартир в городе.

После окончания университета Давид переехал в Москву, где начал создал свой YouTube-канал и вскоре стал достаточно известным блогером. Помимо своей карьеры звезды интернета, Dava прославился еще и как бойфренд телезвезды Ольги Бузовой. Сначала он появился в клипе певицы «Лайкер», после этого Ольга стала практически постоянной героиней видеороликов Манукяна, а вскоре пара и вовсе перестала скрывать свои отношения от многочисленных поклонников.

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ИСТОЧНИК KP.RU