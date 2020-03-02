2 Март 2020 2020-03-02T13:35:43+03:00

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Днем 2 марта в Новосибирске произошло ДТП. Сибирячка на иномарке сбила женщину на пешеходном переходе.

— Сегодня, около двух часов дня, 32-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Sprinter ехала по улице Писарева со стороны улицы Мичурина с правым поворотом на улицу Красный проспект в сторону улицы Кропоткина. Около дома по адресу Красный проспект, 86 она сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД.

Пострадавшую девушку увезли в больницу, о ее травмах пока что ничего не известно. На месте произошедшей аварии работают сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в сегодня, 2 марта, в Новосибирске на парковке загорелся темно-синий автомобиль «Пежо» — пламя охватило капот. В результате случившегося никто не пострадал. Владелец машины в это время находился рядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU