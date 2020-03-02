В Новосибирске 101 дом остался без отопления до вечера

2 Март 2020 2020-03-02T12:04:22+03:00

Жители Октябрьского района остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/

Причиной этого стала авария на теплотрассе

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Жители Октябрьского района остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплотрассе. Всего под отключение попал 101 жилой дом, 11 образовательных учреждения и две больницы.

— С 7 утра бригада теплосетевого подразделения СГК устраняет повреждение на магистральной теплотрассе по улице Бориса Богаткова, — сообщили КП-Новосибирск в СГК.

Немного померзнуть придется жителям домов на улицах 9-го Ноября, III Интернационала, Бориса Богаткова, Восход, Грибоедова, Гурьевская, Декабристов, Добролюбова, Дунайская, Зыряновская, Кирова, Нижегородская, Никитина, Якушева.

В СГК также отметили, что трубопровод 1964 года снабжает дома теплом от ТЭЦ-2. В настоящее время планируется завершить работы на теплотрассе на Бориса Богаткова к десяти часам вечера 2 марта.

Напомним, 26 февраля жители Кировского района в Новосибирске остались без горячей воды почти на ночь. Согласно данным портала «Мой Новосибирск» причиной отключения стала аварийная утечка на одной из улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU