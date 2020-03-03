«Первой любви не случилось»: в Новосибирске выбрали самых красивых школьников

3 Март 2020 2020-03-03T05:26:13+03:00

Ангелина и Илья сильно сдружилась на проекте, но первая любовь не вспыхнула

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Восьмиклассница Ангелина Анохина и семиклассник Илья Костин стали самой красивой парой среди школьников Новосибирска. Победителей детского конкурса красоты объединяет любовь к спорту, костюмам и публичным выступлениям.

Восьмиклассница лицея №136 Ангелина Анохина стала «Мини Мисс Новосибирск-2020». Ангелина впечатлила экспертное жюри своей улыбкой и спортивной подготовкой — юная гимнастка имеет достижения в президентских спортивных играх и воздушных полотнах.

Семиклассник гимназии №7 Илья Костин стал «Мини Мистером Новосибирск-2020». Юноша занимается карате, помимо этого он — мальчик-модель и ведущий праздников. Юный модельер покорил «Султана Сулеймана» и завоевал титул «Лучший Национальный костюм 2020».

Победителей объединяет любовь к спорту, красоте и славе.Фото предоставлено Олесей Краснюк

— Илья и Анеглина очень подружились на проекте, и очень обрадовались друг за друга, став «мистером» и «мисс». Но первой любви не случилось, это положило начало крепкой дружбе. Конечно, девочки уже мечтают встретить своего «мини-мистера Новосибирск» на проекте, но в этом году никто из участников не влюблялся, — рассказала «КП-Новосибирск» директор фестиваля Олеся Краснюк.

Восьмилетняя Милана Беленькова стала «Мини Мисс Новосибирск-2020» в категории от 7 до 9 лет. Жюри наградило ее вторым титулом «Талант Новосибирска-2020».

Тигран Мамазияев в свои восемь лет получил титул «Мини Мистер Новосибирск 2020» в категории 7-9 летних. А старшеклассница Кристина Падукова стала «Юной Мисс Новосибирск -2020» среди подростков от 13 до 16 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU