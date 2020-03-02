2020-03-02T11:10:07+03:00
Общество

«У ребенка рваные раны и перелом»: бездомная собака напала на школьницу в Новосибирске

Об этом сибиряки сообщают в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки сообщают в соцсетях о нападении бездомной собаки на ребенка.Сибиряки сообщают в соцсетях о нападении бездомной собаки на ребенка.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сибиряки сообщают в соцсетях о нападении бездомной собаки на ребенка. По словам людей, данный инцидент произошел 29 февраля в Пашино.

— В 11 утра в субботу в Пашино на 10-летнюю девочку напала бездомная собака, дворняжка. У ребенка рваные раны обеих рук, перелом правой руки и разрыв на этой же руке сухожилия. Девочка в больнице. У меня вопрос: когда уже отловят этих собак, куда обращаться? — пишет сибирячка на стене сервиса «Яндекс.Район».

Корреспонденты КП-Новосибирск разбираются в произошедшей ситуации, информация дополняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о нападении собаки на женщину возле детского сада под Новосибирском. Животное сильно покусало сибирячку и ей приходилось проходить курс уколов несколько месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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