«У ребенка рваные раны и перелом»: бездомная собака напала на школьницу в Новосибирске
Сибиряки сообщают в соцсетях о нападении бездомной собаки на ребенка. По словам людей, данный инцидент произошел 29 февраля в Пашино.
— В 11 утра в субботу в Пашино на 10-летнюю девочку напала бездомная собака, дворняжка. У ребенка рваные раны обеих рук, перелом правой руки и разрыв на этой же руке сухожилия. Девочка в больнице. У меня вопрос: когда уже отловят этих собак, куда обращаться? — пишет сибирячка на стене сервиса «Яндекс.Район».
Корреспонденты КП-Новосибирск разбираются в произошедшей ситуации, информация дополняется.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о нападении собаки на женщину возле детского сада под Новосибирском. Животное сильно покусало сибирячку и ей приходилось проходить курс уколов несколько месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU