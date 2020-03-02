«Чеснок в дефиците»: из-за коронавируса овощи в Новосибирске подорожали почти в два раза

2 Март 2020 2020-03-02T10:21:17+03:00

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Чеснок и лимоны резко подорожали в Новосибирске, рост цен коснулся и других овощей. Региональный минсельхоз связал это с эпидемией коронавируса и дефицитом овощей на Дальнем Востоке. Представители местной торговой сети считают проблему надуманной.

Покупатели столкнулась с подорожанием овощей на рынках и в супермаркетах — особенно вырос в цене чеснок и лимоны. По данным очевидцев, выросли цены на помидоры и огурцы. Сильнее всего подорожал чеснок — почти в два раза и лимоны.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко объяснил, что в росте цен на овощи виновата ситуация вокруг коронавируса в Китае. Ограничение импорта из Китая привело к дефициту овощей на Дальнем Востоке и новосибирские производители стали массово отправлять продукцию в Китай. Специалисты по закупкам овощей у местных производителей считают проблему надуманной.

— Подскочили цены на лимоны и чеснок — он сейчас в большом дефиците. По помидорам и огурцам всплесков цен не было. У нас есть свои теплицы, где мы выращиваем свою продукцию и дефицита не ощущаем, — рассказала КП-Новосибирск замдиректора по закупкам продукции ТХ «Гигант» Ася Барановская.

ИСТОЧНИК KP.RU