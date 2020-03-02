«Вспыхнул капот»: на парковке в Первомайском районе загорелось такси

2 Март 2020 2020-03-02T09:37:11+03:00

Пострадавших нет, как именно возник пожар, пока неизвестно

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В понедельник, 2 марта, на парковке загорелся темно-синий автомобиль «Пежо» — пламя охватило капот. На борту машины были наклейки такси. Пожар случился во дворе дома №18 на улице 1-ая Механическая — информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— Да, сегодня была заявка по данному адресу. Пожарные выехали в 11.11, прибыли к месту пожара в 11.28. Полностью огонь был ликвидирован в 11.45. Выгорел моторный отсек автомобиля. Пострадавших и погибших нет. Владелец машины в это время был неподалеку — он тоже не пострадал, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что пока устанавливают, по какой причине загорелся автомобиль.

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