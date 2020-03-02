«Задушил ее проводом»: новосибирец закопал убитую подругу в снегу
В Новосибирске арестовали пожилого мужчину, который расправился со своей собутыльницей. Трагедия произошла еще в начале февраля: 47-летняя женщина зашла в гости к своему знакомому в частный дом по улице 2-я Ракитная. Они вместе выпивали, но вдруг между ними возникла ссора.
— В ходе конфликта 58-летний мужчина схватил электрический провод и задушил знакомую. После этого он оттащил тело потерпевшей подальше от своего дома и закопал в снегу вдоль улицы. 24 февраля тело потерпевшей обнаружил случайный прохожий, — сообщили в СК по Новосибирской области.
Сотрудниками уголовного розыска задержали убийцу 27 февраля. Его заключили под стражу. Сейчас по делу об убийстве ведется следствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU