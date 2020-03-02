«Людям как ходить?»: сибирячку возмутил нечищеный тротуар с опасным колодцем

2 Март 2020 2020-03-02T07:13:33+03:00

По ее словам, ДЭУ не может ответить точно, когда уберут сугробы

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Жительница Новосибирска пожаловалась на тротуар на улице Тайгинской в Калининском районе. По ее словам, зимой между домами №22 и №26 либо совсем не чистят, либо чистят, но плохо, так что невозможно ходить.

Летом дорога всегда в идеальном состоянии. Фото: Яна Шимова

— На фотографии хорошо видно, как выглядит тротуар летом. Широкий, длинный, выложен тротуарной плиткой. Зимой же картина меняется. Тротуар не чистят совсем, в лучшем случае один раз за зиму. Люди протаптывают тропку. Недавно коммунальные службы перекопали и эту тропку в поисках каких-то колодцев, сломав при этом один из них. После замечания огородили только колышками с лентой. Уже вторую неделю такой колодец стоит, припорошенный снегом. Рядом школа, дети запросто могут свалиться в него, — написала сибирячка в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Колодец огородили колышками, но опасность упасть в него до сих пор есть. Фото: Яна Шимова

Но и это не все. Как объяснила сибирячка, на днях тротуар решили почистить, но вычистили только метров 30. В итоге дорога ведет в тупик, а со всех сторон ее окружают высоченные сугробы.

Дорогу расчистили до середины, оставив тупик в окружении сугробов. Фото: Яна Шимова

— Позвонила в ДЭУ-6, которое, прошу заметить, находится буквально в 500 метрах от этого места. Диспетчер сначала долго «не могла понять», где такие дома находятся, но пообещала, что ночью все почистят.

Тем не менее просьбы сибирячки не помогли: сроки чистки дороги по-прежнему неизвестны.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию, чтобы узнать, приведут ли в порядок тротуар.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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