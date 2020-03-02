«Повезло, что реакция кожная»: сибирячке продали в магазине опасный мармелад

2 Март 2020 2020-03-02T07:31:12+03:00

Хотя девушка предупредила об аллергии и просила продавцов положить ей безглютеновые сладости

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Сибирячка решила побаловать себя мармеладом: пришла в магазин и предупредила продавца, что у нее аллергия на глютен.

— Сотрудница магазина проверила информацию в списках где-то в служебном помещении, и показала мне две бочки с якобы подходящим мне продуктом. Я остановила выбор на мармеладных бобах, — пишет девушка отзыв на Flamp.ru.

Сибирячка пришла домой и решила попробовать конфеты. Результат — плачевный. Руки покрылись сыпью.

— Мне пришлось идти в аптеку и покупать лекарства, чтобы снять все симптомы. Вам повезло, что реакция у меня в основном кожная. Есть много других составляющих продукта, которые у другого человека могли бы вызвать анафилактический шок, — возмущена покупательница. — Вы не имеете права давать ложную информацию, в таких вопросах нужно быть уверенными на 200%, если вы считаете себя достойным и современным заведением. Очень разочарована.

После неприятной ситуации магазин принес свои извинения девушке и предложил вернуть деньги, без возврата товара.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с управляющим партнером юридической компании Алексеем Крестьяновым. Мужчина рассказал, что нужно было делать, если бы магазин не вернул деньги:

— Нужен был либо чек, либо несколько свидетелей того, что товар покупался именно в этом момент. Собрав всю информацию, идти в Роспотребнадзор, чтобы в магазине проводили проверку. Ведь девушка пострадала оттого, что продавец был не проинформирован о составе продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU