2020-03-02T06:35:08+03:00
Недвижимость

Риелторы в Новосибирске спасли пожилую семью от сноса дома

Соседи после драки пытались через суд снести дом пожилой четы Руденко, потому что у тех были проблемы с документами
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В Центральное агентство недвижимости обратилась семья Руденко, проживающая на 1-й Чулымской улице. Между соседями - Абрамовыми и Руденко - была острая неприязнь. Вначале взрослая дочь Руденко ушла от сына Абрамовых к другому мужчине, потом собака Руденко неожиданно отравилась, а закончилось все банальным мордобоем с вызовом полиции.

Во время конфликта выяснилось, что у Руденко не было документов на дом, в котором они живут много лет, а земля находится в муниципальной собственности. Абрамовы угрожали «разнести паршивую лачугу» через суд, ведь с юридической точки зрения такой дом расценивается приблизительно как гора стройматериалов.

- Любое имущество, которое не имеет хозяина или он не заинтересован в его использовании, может быть приобретено в собственность иным лицом, если такое лицо открыто, добросовестно владело имуществом в течение 15 лет. Администрация могла обратиться в суд и потребовать его сноса, но этого не сделала. Мы доказали добросовестность Руденко и то, что дом не создает угроз для граждан, соответствуя всем требованиям, - говорит юрист Центрального агентства недвижимости Ольга Шестакова.

Проблема носит в Новосибирске массовый характер. В 2019 году мэрия направила 194 заявления о сносе самовольных построек, судом удовлетворено 67 из них. Участки раньше выделялись «просто так» - нарезались от предприятий, выделялись уличными комитетами и решениями исполкомов. Документов о таком выделении не сохранилось, а может, их вообще не существовало.

Суд встал на сторону Руденко, и собственники получили официальные документы на жилье. Юристы Центрального агентства недвижимости отметили, что пожилая чета вряд ли победила бы в тяжбе, если бы защищалась самостоятельно или обратилась к юристам, не специализирующимся на жилищных вопросах. В Новосибирской области процент успешных дел по узакониванию недвижимости не превышает 5%.

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