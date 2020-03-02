Стало известно, что произошло с пропавшей студенткой НГУ

2 Март 2020 2020-03-02T08:02:00+03:00

Девушка нашлась меньше чем за сутки после обращения к волонтерам. Фото: соцсети

Ее поиски завершились меньше, чем за день

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Студентку НГУ, которая пропала вечером в пятницу, 28 февраля, благополучно нашли. Об этом сообщила ее подруга и отряд «Лиза Алерт» утром 2 марта.

— Заявку на поиск получили вчера. Работали вместе с полицией, которая отследила передвижения девушки по камерам видеонаблюдения. Нашла ее наш инфорг во время прозвона. Место, по понятной причине, мы указать не можем. Поиск закрыт до появления ориентировки в сети, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, 19-летнюю Алису Барчук начали искать на выходных: она не посещала пары в субботу и перестала выходить на связь с родными, ее местонахождение оставалось неизвестным. Поиски девушки организовала ее однокурсница, которая разместила посты в соцсетях и обратилась за помощью к волонтерам.

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