«Висит огромная глыба льда»: сибиряки жалуются на коммунальщиков, которые не убирают сосульки
Сибиряков возмутила работа управляющей компании в Заельцовском районе. Об этом жильцы дома на улице Жуковского написали отзыв на сайте Flamp.ru.
— Висит огромная глыба льда прямо над головой пешеходов и жильцов, козырек еще немного и рухнет ! Да и сам дом старый, требует ремонта уже очень давно ! По лестнице идти опасно - она деревянная, прогнила давно. Да и крыша течет, скоро обвалится ! Снег во дворе не вывозят вообще, — рассказывает жительница дома.
Новосибирцев не устраивает и то, что под окнами их дома не убирают мусор. Сейчас его накрыло снегом, но сибиряки волнуются, что весной от него будет исходить неприятный запах.
Сибиряки хотят обратиться в жилищную инспекцию, чтобы инстанция помогла решить проблему с работой управляющей компании.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
«КП-Новосибирск» обратился к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, в какие инспекции лучше обращаться:
— Нужно обращаться в Роспотребнадзор, ГЖИ и МЧС. В суд тоже подать можно, главное зафиксировать все нарушения. Только процесс может затянуться.
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