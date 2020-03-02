2020-03-02T06:33:20+03:00
Общество

«Висит огромная глыба льда»: сибиряки жалуются на коммунальщиков, которые не убирают сосульки

Жители дома планируют обращаться в жилищную инспекцию
Анна ПАШАГИНА
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Лед может упасть с крыши на голову. Фото: Flamp.ruЛед может упасть с крыши на голову. Фото: Flamp.ru
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Сибиряков возмутила работа управляющей компании в Заельцовском районе. Об этом жильцы дома на улице Жуковского написали отзыв на сайте Flamp.ru.

— Висит огромная глыба льда прямо над головой пешеходов и жильцов, козырек еще немного и рухнет ! Да и сам дом старый, требует ремонта уже очень давно ! По лестнице идти опасно - она деревянная, прогнила давно. Да и крыша течет, скоро обвалится ! Снег во дворе не вывозят вообще, — рассказывает жительница дома.

Новосибирцев не устраивает и то, что под окнами их дома не убирают мусор. Сейчас его накрыло снегом, но сибиряки волнуются, что весной от него будет исходить неприятный запах.

Сибиряки хотят обратиться в жилищную инспекцию, чтобы инстанция помогла решить проблему с работой управляющей компании.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«КП-Новосибирск» обратился к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, в какие инспекции лучше обращаться:

— Нужно обращаться в Роспотребнадзор, ГЖИ и МЧС. В суд тоже подать можно, главное зафиксировать все нарушения. Только процесс может затянуться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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