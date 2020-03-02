2020-03-02T06:34:52+03:00
Происшествия

Сибирячка не захотела сдавать полиции знакомого, избившего ее

Чтобы защитить распустившего руки приятеля, она соврала, что упала
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячка не выдала своего распоясавшегося знакомого.Сибирячка не выдала своего распоясавшегося знакомого.Фото: Сергей ГУСЕВ
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В отношении 43-летнего новосибирца возбудили уголовное дело после того, как он жестоко избил свою знакомую в частном доме на улице Кубановская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в понедельник, 2 марта

— 29 февраля в 10:10 в клиническую больницу города №1 врачи скорой помощи доставили 32-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сибирячка сказала, что упала дома. Однако сотрудники больницы по характеру травм поняли, что это не так, и обратились в полицию, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские нашли виновного: им оказался 43-летний знакомый женщины. Он избил ее накануне, когда они вдвоем пили алкоголь. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за разбой.

Подозреваемого задержали в Железнодорожном районе: ему предъявили обвинения по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину поместили под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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