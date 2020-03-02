2020-03-02T05:47:09+03:00
Общество

«Мат и дым коромыслом»: видео с курящими школьниками возмутило соцсети

Однако юристы говорят, что привлечь подростков к ответственности крайне трудно
Татьяна СОЛОВОВА
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Курящие подростки возмутили соцсети. Фото: vk.com/yznai_vse_nskКурящие подростки возмутили соцсети. Фото: vk.com/yznai_vse_nsk
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Видео с курящими подростками из Каинска вызвало бурю эмоций в соцсетях. В кадре видно, что школьники курят напротив какого-то дома: этот ролик и появился в группе «Новости дня Каинск Барабинск».

- Чьи бандиты, - поинтересовался автор видео.

У пользователей соцсетей этот ролик вызвал настоящие споры:

- Смешного-то тут вообще нет.

- Я наблюдаю ежедневно в окно, как они курят: дым столбом и мат. Это жесть, а соплякам лет по 11

- Я знаю этих детей, родители в курсе, что они делают. Зачем это выкладывать?

Правда, юристы говорят, что наказать за административное правонарушение - курение в общественном месте - крайне сложно.

- Нужно найти человека, который снимал это видео, и изъять телефон или камеру, на который снимался ролик. Поскольку именно это видео - единственное доказательства. Причем сделать это нужно в установленный законом срок - два месяц, - иначе административного производства не будет. Но вряд ли кто-то будет этим заниматься, - пояснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Видео с курящими школьниками возмутило соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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