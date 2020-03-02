«Суп с AliExpress»: сибирячку взбесило блюдо в кафе, которое не соответствовало фото в «Инстаграме»

2 Март 2020 2020-03-02T05:54:40+03:00

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Сибирячку возмутил внешний вид заказанного ей в кафе супа: он не соответствовал рекламной картинке в «Инстаграме». Девушка посетила это заведение впервые и написала гневный отзыв в соцсетях.

— Заказала сырный суп с вешенками, изначально смутил размер порции, ну и количество вешенок, естественно. На следующий день наткнулась на фотографию супчика в «Инстаграме» данного заведения, — пишет свой отзыв на сайте Flamp.ru девушка.

Порция, которую принесли сибирячке, оказалась меньше в несколько раз. Когда девушка пожаловалась администрации, ей пообещали все компенсировать вкусным десертом. Только идти в данное заведение совсем уже и не хочется.

В комментариях новосибирцы назвали находку «супом с AliExpress».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КП-Новосибирск связался с юристом Константином Зиновьевым. Он рассказал, что нужно делать в данной ситуации:

— Обычно в меню пишут, что может не соответствовать картинке блюдо, которое вам принесут. Только это всегда мелким шрифтом указано где-нибудь внизу. Если сделано некачественно, то можно пожаловаться администратору. Тогда вам предоставят либо такое же блюдо в лучшем исполнении, либо же предложат аналог.

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ИСТОЧНИК KP.RU