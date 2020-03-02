«Колом все, объезжайте»: массовая авария парализовала движение на левом берегу в Новосибирске
В понедельник, 2 марта, на улице Титова около остановки «Бийская» столкнулись несколько легковых автомобилей и два автобуса. Один из автобусов вынесло на трамвайные пути, что заблокировало движение трамваев № 2 и №8. Автомобилистам тоже никак не проехать: на месте ДТП образовалась пробка.
Авария вызвала затор по всем полосам проезжей части.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Информация об аварии появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Сообщили о ней и пользователи «2Гис»:
— Перекрыли полностью дорогу!
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Колом все, объезжайте.
Из-за аварии по улице растянулась пробка. Фото: «2Гис»
В ГАИ отметили, что в аварии никто не пострадал.
— На данный момент на место выехал экипаж ДПС, чтобы убрать мешающий транспорт с дороги. Информации о пострадавших у нас нет. Пока что это ДТП с материальным ущербом, — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU