«Колом все, объезжайте»: массовая авария парализовала движение на левом берегу в Новосибирске

2 Март 2020 2020-03-02T05:13:25+03:00

Один из автобусов выехал на трамвайные пути. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ней столкнулись несколько автомобилей и автобусов, но пострадавших нет

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В понедельник, 2 марта, на улице Титова около остановки «Бийская» столкнулись несколько легковых автомобилей и два автобуса. Один из автобусов вынесло на трамвайные пути, что заблокировало движение трамваев № 2 и №8. Автомобилистам тоже никак не проехать: на месте ДТП образовалась пробка.

Авария вызвала затор по всем полосам проезжей части.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Информация об аварии появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Сообщили о ней и пользователи «2Гис»:

— Перекрыли полностью дорогу!

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Колом все, объезжайте.

Из-за аварии по улице растянулась пробка. Фото: «2Гис»

В ГАИ отметили, что в аварии никто не пострадал.

— На данный момент на место выехал экипаж ДПС, чтобы убрать мешающий транспорт с дороги. Информации о пострадавших у нас нет. Пока что это ДТП с материальным ущербом, — уточнил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

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