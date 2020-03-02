Самолеты из Иркутска и Якутска не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту

2 Март 2020 2020-03-02T04:47:31+03:00

А еще пришлось перенести вылет рейса в Новокузнецк: причина тому - утренний туман в столице Сибири

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Утром в понедельник, 2 марта, погода внесла свои коррективы в работу аэропорта «Толмачево». Из-за утреннего тумана пришлось отложить прилет двух рейсов – из Иркутска и Якутска.

- Борт авиакомпании S7 должен был прилететь из Иркутска в 7.30 утра, но теперь его прилет отложен до 11.00, - рассказали КП-Новосибирск в аэропорту столицы Сибири. – Прилет самолета из Якутска, который должен был приземлиться в 8.35, тоже задерживается.

Также из-за тумана пришлось отменит вылет рейса авиакомпании S7 в Новокузнецк: пассажиры должны были улететь из «Толмачево» в 7.30, теперь вылет перенесли на 11.00.

Всю оперативную информацию о вылете рейсов можно уточнить в справочной аэропорта «Толмачево» по тел. (383) (383) 216-99-99.

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ИСТОЧНИК KP.RU