«Ох, и голосище, мамина копия»: Пелагея показала трогательное видео с поющей дочкой

2 Март 2020 2020-03-02T03:39:19+03:00

А еще – кадры, как она с Тасей учит английский

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Пелагея после развода с Иваном Телегиным редко балует своих подписчиков кадрами из личной жизни, но сделала исключение ради видео с трехлетней дочкой Тасей. В кадре девочка учит иностранные слова и веселит маму фразой: «Я знаю все английские языки». А еще – поет песню «По полю с конем».

- Всем - плодотворных будней после прекрасных выходных, - написала в посте с роликом Пелагея.

Пользователи соцсетей растрогались и написали много комплементов в адрес Пелагем и ее дочки:

- То чувство, когда уровень английского у Таси выше, чем у меня.

- Очень приятно видеть такую домашнюю Пелагею! Домашнюю и счастливую маму!

- Ох, и голосище! Какая чудо-девочка! С таким голосом и музыкальным слухом! Мамина копия!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763923" frameborder="0"></iframe> Пелагея показала трогательное видео с дочкой.

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