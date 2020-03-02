2020-03-02T03:39:19+03:00
Звезды

«Ох, и голосище, мамина копия»: Пелагея показала трогательное видео с поющей дочкой

А еще – кадры, как она с Тасей учит английский
Татьяна СОЛОВОВА
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Пелагея вместе с дочкой учит английский. Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/Пелагея вместе с дочкой учит английский. Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
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Пелагея после развода с Иваном Телегиным редко балует своих подписчиков кадрами из личной жизни, но сделала исключение ради видео с трехлетней дочкой Тасей. В кадре девочка учит иностранные слова и веселит маму фразой: «Я знаю все английские языки». А еще – поет песню «По полю с конем».

- Всем - плодотворных будней после прекрасных выходных, - написала в посте с роликом Пелагея.

Пользователи соцсетей растрогались и написали много комплементов в адрес Пелагем и ее дочки:

- То чувство, когда уровень английского у Таси выше, чем у меня.

- Очень приятно видеть такую домашнюю Пелагею! Домашнюю и счастливую маму!

- Ох, и голосище! Какая чудо-девочка! С таким голосом и музыкальным слухом! Мамина копия!

Пелагея показала трогательное видео с дочкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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