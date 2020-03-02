«Ох, и голосище, мамина копия»: Пелагея показала трогательное видео с поющей дочкой
Пелагея после развода с Иваном Телегиным редко балует своих подписчиков кадрами из личной жизни, но сделала исключение ради видео с трехлетней дочкой Тасей. В кадре девочка учит иностранные слова и веселит маму фразой: «Я знаю все английские языки». А еще – поет песню «По полю с конем».
- Всем - плодотворных будней после прекрасных выходных, - написала в посте с роликом Пелагея.
Пользователи соцсетей растрогались и написали много комплементов в адрес Пелагем и ее дочки:
- То чувство, когда уровень английского у Таси выше, чем у меня.
- Очень приятно видеть такую домашнюю Пелагею! Домашнюю и счастливую маму!
- Ох, и голосище! Какая чудо-девочка! С таким голосом и музыкальным слухом! Мамина копия!
Пелагея показала трогательное видео с дочкой.
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