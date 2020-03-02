«Не вышла на занятия»: в Новосибирске ищут пропавшую студентку из НГУ

2 Март 2020 2020-03-02T04:30:58+03:00

Девушка исчезла вечером после пар, а на следующее утро уже не выходила на связь

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19-летняя студентка факультета биологии НГУ Алиса Барчук не выходит на связь с родными и не появляется на учебе уже три дня. Она пропала вечером 28 февраля из общежития, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

— Мы вместе учимся на одном курсе, но в разных группах. Алиса куда-то ушла вечером в пятницу, 28 февраля - ее не было в комнате в общежитии. А на следующий день, в субботу, не пришла на учебу, мы стали переживать. У нее недоступен телефон, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Наталия Голосова, подруга Алисы.

По словам Наталии, у Алисы был спокойный характер, и раньше она никуда вот так не пропадала. Заявка в отряд «Лиза Алерт» уже подана, но пока не была опубликована на сайте.

Приметы пропавшей девушки: рост - 165 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Она была одета в длинную синюю куртку, красную шапку и шарф, с собой взяла черный рюкзак.

Если вы что-нибудь знаете о том, где сейчас находится Елизавета, звоните в полицию по тел. 02 или ее друзьям по тел. 8-913-926-84-06 (Наталия).

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