«На стенах — плесень»: у жителей многоэтажки в Новосибирске протекает крыша
В доме №245 на улице Бориса Богаткова протекает крыша: на это новосибирцы пожаловались в соцсетях. Жители четвертого и пятого этажей рассказывают, что по стенам их квартиры постоянно течет вода, а в верхних углах и на потолке появились плесень и грибки.
— В 2015 году у нас была государственная жилищная инспекция, все зафиксировали, говорили про необходимость ремонта. Мы постоянно обращаемся в ЖЭУ, управляющую компанию, диспетчерскую. Толку ноль, — пожаловался житель пятиэтажки Роман Саитов в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Кровлю не могут залатать уже пять летФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Роман отметил, что регулярно сдают деньги и на капитальный ремонт, но дело все равно не сдвигается с мертвой точки.
КП-Новосибирск отправил запрос в мэрию, чтобы узнать, будет ли произведен ремонт кровли в пятиэтажке.
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ИСТОЧНИК KP.RU