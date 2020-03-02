«На стенах — плесень»: у жителей многоэтажки в Новосибирске протекает крыша

2 Март 2020 2020-03-02T03:00:45+03:00

На это сибиряки пожаловались в соцсетях

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В доме №245 на улице Бориса Богаткова протекает крыша: на это новосибирцы пожаловались в соцсетях. Жители четвертого и пятого этажей рассказывают, что по стенам их квартиры постоянно течет вода, а в верхних углах и на потолке появились плесень и грибки.

— В 2015 году у нас была государственная жилищная инспекция, все зафиксировали, говорили про необходимость ремонта. Мы постоянно обращаемся в ЖЭУ, управляющую компанию, диспетчерскую. Толку ноль, — пожаловался житель пятиэтажки Роман Саитов в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Кровлю не могут залатать уже пять летФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Роман отметил, что регулярно сдают деньги и на капитальный ремонт, но дело все равно не сдвигается с мертвой точки.

КП-Новосибирск отправил запрос в мэрию, чтобы узнать, будет ли произведен ремонт кровли в пятиэтажке.

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ИСТОЧНИК KP.RU