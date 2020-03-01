«Я поняла: деньги ушли в никуда!»: сибирячка хотела вернуть НДС, а перевела 5000 рублей мошенникам

1 Март 2020 2020-03-01T20:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка наткнулась в сети на мошенников, создавших липовый сайт, который якобы принадлежит Единому компенсационному центру возврата невыплаченных денежных средств и помогает людям получить их деньги. Маргарита (имя героини изменено — прим. ред.) перечислила преступникам ощутимую сумму, прежде чем заметила подвох.

— Я абсолютно случайно наткнулась в сети на видео, в котором мужчина рассказывал о том, как легко и просто можно получить возврат НДС. Там была прикреплена ссылка и я решила попробовать: почему бы и нет? Зашла на сайт, который показался вполне убедительным, заполнила анкету. Далее мне высветилась информация о том, что я якобы за всю свою жизнь могу получить возврат НДС в размере чуть более 270 тысяч рублей! Меня это, конечно, немного шокировало, но с другой стороны, это, как ни крути, была приятная новость, которой хотелось верить, — рассказала Маргарита КП-Новосибирск. — Потом мне на этом сайте начал писать так называемый «юрист». Сначала он как бы проверил все мои данные, подтвердил сумму. А вот потом начались первые требования денег. Сначала я должна была заплатить сумму за сам перевод — она составила примерно полторы тысячи рублей. Я без всяких сомнений ввела на этот сайт данные своей банковской карты, с меня списали деньги, прислали мне СМС-уведомление с кодом. В общем, все выглядело достаточно официально. Потом, якобы для того, чтобы оформить этот перевод, необходимо было предоставить им мою цифровую подпись. А поскольку у меня ее нет, то мне пришлось воспользоваться услугой на сайта для того, чтобы завести ее. Опять же, далеко не бесплатной — снова примерно полторы тысячи. Но и на этом этапе меня ничего не насторожило. Ведь на самом деле существует такая вещь, как цифровая подпись, и заводят ее за деньги. Однако этот «квест» с получением кода продолжился: теперь мне, якобы, требовался личный пинкод, который бы позволил перевести это именно на мою карту. И снова деньги — примерно та же сумма. Но, как и следовало ожидать, личный пинкод нужно было еще и активировать. Да, снова платно — на этот раз требовалось заплатить около тысячи. Но тут у меня уже просто-напросто закончились деньги на банковской карте.

Поначалу сибирячка хотела пополнить баланс и продолжить свой путь к заветной сумме, однако женщину все же насторожило такое обилие требуемых затрат и она решила остановиться. Маргарита снова зашла в интернет, чтобы еще раз прочитать информацию о подобной процедуре. И тут же наткнулась на видео-разоблачение этой мошеннической схемы.

— Для меня это стало просто шоком, я поняла, что мои деньги ушли просто в никуда! Я тогда сразу же позвонила в банк и попросила мне карту заблокировать. А то мало ли, что с нее еще могли списать, — говорит женщина.

А когда сибирячка решила повторно зайти на сайт, обещавший ей 270 тысяч рублей, то ссылки просто перестали открываться. Браузер упрямо выдавал ошибку.

— Я захожу, а там код ошибки «405» или надпись «Goodbye». Вот и все. Судя по всему, это были так называемые сайты-однодневки, которые долго в сети не функционируют, — пояснила сибирячка.

У Маргариты осталось несколько скриншотов, которые она успела сделать, пока сайт был еще в рабочем состоянии, ссылки на него и данные о банковских переводах. Сибирячка думает о том, чтобы обратиться с этим в прокуратуру, чтобы попытаться найти этих мошенников. Однако в то, что ей удастся вернуть свои деньги, женщина уже не верит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU