Стрелял и бил по голове: новосибирец напал с пистолетом на парня, застрявшего у его дома

1 Март 2020 2020-03-01T14:53:48+03:00

В сети сибиряки сообщают о том, что в Дзержинском районе Новосибирска произошла потасовка со стрельбой. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Изменить размер текста: A A

В сети сибиряки сообщают о том, что в Дзержинском районе Новосибирска произошла потасовка со стрельбой. Инцидент случился днем 1 марта, как сообщают очевидцы случившегося, мужчина напал на молодого человека и прострелил ему ногу.

— Проезжавший по частному сектору на машине парень застрял напротив дома мужчины на фото, который гулял на улице. Ему это не понравилось, началась словесная перепалка. Затем он подошел к водителю, несколько раз ударил его через окно, после залез на капот автомобиля и начал прыгать. Потом зашел домой, взял пистолет и начал бегать за водителем вокруг машины. Догнав, выстрелил парню в ногу. Кроме того, он несколько раз ударил его пистолетом по голове, — передает слова очевидца паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Как утверждают очевидцы, пострадавший сам сел за руль и уехал в больницу. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Находившиеся рядом люди помогли вытолкать автомобиль. Как утверждают очевидцы, пострадавший сам сел за руль и уехал в больницу. Стрелка же, по словам людей, задержали сотрудники полиции.

КП-Новосибирск обратились в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации, однако оперативно получить комментарий не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU