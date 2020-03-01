Стрелял и бил по голове: новосибирец напал с пистолетом на парня, застрявшего у его дома
В сети сибиряки сообщают о том, что в Дзержинском районе Новосибирска произошла потасовка со стрельбой. Инцидент случился днем 1 марта, как сообщают очевидцы случившегося, мужчина напал на молодого человека и прострелил ему ногу.
— Проезжавший по частному сектору на машине парень застрял напротив дома мужчины на фото, который гулял на улице. Ему это не понравилось, началась словесная перепалка. Затем он подошел к водителю, несколько раз ударил его через окно, после залез на капот автомобиля и начал прыгать. Потом зашел домой, взял пистолет и начал бегать за водителем вокруг машины. Догнав, выстрелил парню в ногу. Кроме того, он несколько раз ударил его пистолетом по голове, — передает слова очевидца паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Как утверждают очевидцы, пострадавший сам сел за руль и уехал в больницу. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Находившиеся рядом люди помогли вытолкать автомобиль. Как утверждают очевидцы, пострадавший сам сел за руль и уехал в больницу. Стрелка же, по словам людей, задержали сотрудники полиции.
КП-Новосибирск обратились в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации, однако оперативно получить комментарий не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU