Поиски пропавшей в Новосибирске пенсионерки с потерей памяти завершились трагедией
Трагедией завершились поиски пропавшей в Новосибирске Надежды Лабужской. Ее поиски велись с 11 декабря 2019 года.
— Найдена. Погибла. Отряд приносит самые искренние соболезнования родным и близким.
Спасибо всем, кто выезжал на поиск и автономные задач, распространял информацию в сети интернет, делал репосты, — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.
Как стало известно КП-Новосибирск, женщину нашли несколько дней назад в пределах города. Ее опознали родные, но точная дата смерти остается неизвестной до получения результатов экспертизы.
Напомним, 61-летнюю Надежду Лабужскую искали с 11 декабря — ее местонахождение продолжало оставаться неизвестным. Поисковики также отмечали, что женщина страдала потерей памяти и могла нуждаться в медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU