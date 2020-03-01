Поиски пропавшей в Новосибирске пенсионерки с потерей памяти завершились трагедией

1 Март 2020 2020-03-01T13:22:11+03:00

Женщину искали с 11 декабря 2019 года

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Трагедией завершились поиски пропавшей в Новосибирске Надежды Лабужской. Ее поиски велись с 11 декабря 2019 года.

— Найдена. Погибла. Отряд приносит самые искренние соболезнования родным и близким.

Спасибо всем, кто выезжал на поиск и автономные задач, распространял информацию в сети интернет, делал репосты, — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск.

Как стало известно КП-Новосибирск, женщину нашли несколько дней назад в пределах города. Ее опознали родные, но точная дата смерти остается неизвестной до получения результатов экспертизы.

Напомним, 61-летнюю Надежду Лабужскую искали с 11 декабря — ее местонахождение продолжало оставаться неизвестным. Поисковики также отмечали, что женщина страдала потерей памяти и могла нуждаться в медицинской помощи.

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О ее местонахождении ничего не известно с 11 декабря (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU